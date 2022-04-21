Новий брендовий одяг та взуття ввозили в Україну через пункт пропуску «Ягодин»

СБУ Волині заблокувала незаконний збут партії товарів, ввезених на територію України під виглядом гуманітарної допомоги. Новий брендовий одяг та взуття ввозили через пункт пропуску «Ягодин», а розвантажували товари у Тернополі, на складі Штабу добровольчого спротиву. Продавати товар планували у мережі магазинів. У випадку доведення вини організаторам схеми загрожує до семи років тюрми.

Про викриття схеми повідомила прес-служба СБУ Волині у четвер, 21 квітня. Оперативники встановили, що незаконну схему організували члени київського благодійного фонду та добровольчого формування у місті Тернопіль.

«Зловмисники ввозили через митний пункт пропуску «Ягодин» під виглядом гуманітарної допомоги новий брендовий одяг та взуття. Далі прямували до міста Тернопіль та розвантажували його на складі Штабу добровольчого спротиву. У подальшому ділки планували продавати ввезений товар у мережі магазинів, один з яких знаходиться на території цього складу», – повідомляє СБУ.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 201-2 ККУ (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги). Санкція статті передбачає ув'язнення від п'яти до семи років. Вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру та обрання їм запобіжного заходу.

Спецоперацію проводили оперативники СБУ Волині спільно з прикордонниками, митниками за процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури.