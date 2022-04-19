Речі на виявленому складі були розкидані та несортовані

Поліція Рівненщини розслідує справу щодо можливого незаконного продажу гуманітарної допомоги зі складу в Олександрійській громаді. На місці виявили несортовані засоби гігієни, ковдри, подушки та дитяче харчування. Працівники складу запевнили, що всі ці речі відправлять на Харківщину, втім, наразі цей процес контролюватиме ОВА. Чи справді продавали всі ці речі, з'ясовує поліція.

Про виявлений сумнівний склад гуманітарної допомоги прес-служба Рівненської ОВА повідомила у вівторок, 19 квітня. За словами голови ОВА Віталія Коваля, в установу поскаржились, що на території Олександрійської громади в одному з приміщень продають гуманітарну допомогу.

На місце виїхало місцеве керівництво та правоохоронці. Серед виявлених товарів – зубна паста, шампунь, мило, туалетний папір, інші засоби гігієни, а також ковдри, подушки, одяг, памперси, дитяче харчування тощо. На вказаному складі почали запевняти, що це перевалочний пункт гумдопомоги для Харківської області.

Як видно на відео, яке опублікувала ОВА, речі на складі не були посортовані. На автомобілі також видно оголошення «на вживаний одяг -50%».

«Спираючись на це, ми взяли під контроль передачу цих товарів для гуманітарного хабу Харківської ОВА. Аби впевнитися, що вони не опиняться на поличках магазинів. Перші дві вантажівки вже виїхали і невдовзі постраждалі жителі Харківщини зможуть отримати допомогу безкоштовно», – зазначає Віталій Коваль.

Він зазначив, що правоохоронці вже розслідують цю справу. Також Віталій Коваль закликав мешканців області повідомляти про подібні випадки поліцію або районні військові адміністрації.