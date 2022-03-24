Пристрій закупили у Польщі млинівський фермер Олександр Романчук разом із польськими підприємцями Цвєлак з Тарновських Гур

Фермер з Млинівщини Олександр Романчук придбав польську електростанцію, яка виробляє 400 кВт за годину. Така станція може повноцінно забезпечувати електроенергією цілу лікарню. Наразі електростанція у рівненських рятувальників, незабаром її транспортують в район бойових дій.

Про це 24 березня розповів голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль. «Потужну електростанцію закупили у Польщі млинівський фермер Олександр Романчук разом із польськими підприємцями Цвєлак з Тарновських Гур. Ідея напису теж належить їм», – зазначив він.

Електростанція виробляє 400 кВт за годину. З такою потужністю вона може живити близько 45 тис. лампочок, або великий об'єкт, наприклад, лікарню.

Фермер особисто доставив її на Рівненщину. Після чого електростанцію передали рятувальникам, які транспортуватимуть її до регіонів, у яких ведуться бойові дії.

Додамо, що Олександр Романчук є директором млинівського фермерського господарства «Влада», яке займається вирощуванням зернових культур.