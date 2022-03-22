Перевізнику слід заповнити коротку декларацію, яку показують митникам

22 березня Кабінет міністрів України прийняв постанову, яка максимально спрощує проходження гуманітарної допомоги в Україну з-за кордону. Для її ввезення потрібна лише декларація, в якій треба вказати відправника, отримувача, фактичне місце розвантаження та вид допомоги. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він додав, що отримувачем можна вказувати як окрему громаду, так і загалом державу Україна, тоді у документах зазначається ВЦА чи профільне міністерство.

«Скасовуємо також перелік товарів, які визнавалися гуманітарною допомогою. Це означає, що можна везти всі легальні товари, які ви заявляєте, як гуманітарну допомогу. Без будь-яких обмежень. Тепер не потрібно отримувати будь-які довідки від ВЦА чи інших органів влади, аби завезти гуманітарний вантаж. Це ще більше заощадить час на доставці», – повідомив Денис Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, Україна має домовленості з 14 європейськими країнами щодо бездозвільного проїзду для перевізників гуманітарних вантажів в Україну. Це Польща, Словаччина, Австрія, Угорщина, Румунія, Німеччина, Італія, Литва, Латвія, Естонія, Словенія, Молдова, Чехія та Туреччина.

«Йдеться про звільнення українських перевізників від будь-яких додаткових умов, зокрема необхідності оформлення дозволів на міжнародні вантажні перевезення через вказані країни. Низка країн ЄС також звільнили українських перевізників від сплати за користування дорогами своїх країн», – повідомив глава українського уряду.

Нагадаємо, також уряд прийняв рішення, за яким всі товари, які везуть в Україну, звільнять від сплати мита та ПДВ.