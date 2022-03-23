Львову подарували 5 польських автобусів Solaris

У середу, 23 березня, до Львова приїдуть п'ять автобусів польського виробництва Solaris. Автобуси, повністю завантажені гуманітарною допомогою, є подарунком для Львова від мешканців Кракова, повідомив польський сайт LoveKrakow.pl.

Подаровані польські автобуси Solaris мають 12 метрів завдовжки, виготовлені вони були у 2009 році. Раніше автобуси курсували у Кракові.

«Рішення мера Кракова про передачу автобусів – результат звернення мера Львова до Генеральної асамблеї Асоціації міст Польщі. Виявляється, автобуси в цьому місті дуже потрібні, як для роботи транспортної мережі, якою користуються львів’яни, так і для перевезення біженців. Тому, одразу після розмови з мером Львова, мер Кракова вирішив якнайшвидше відправити автобуси львів’янам», – розповіли журналістам у мерії Кракова.

Окрім того автобуси, які вже відправили до Львова, повністю завантажені подарунками, які зібрали мешканці Кракова для потребуючих українців. Відтак, до Львова їде ще й гуманітарна допомога: їжа, побутова хімія, ковдри, спальники, засоби гігієни, дитячі товари та одяг.

До слова, перед відправленням до Львова, автобуси пройшли техобстеження, влада Кракова додала до них ще й набір запчастин.