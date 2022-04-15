За продаж гуманітарної допомоги організатору схеми загрожує до семи років у в'язниці

Співробітники СБУ заблокували незаконний збут партії бронежилетів, касок та інших товарів, ввезених на митну територію України як гуманітарну допомогу. Схему організував учасник добровольчого формування, який також працює у Підгайцівській громаді. У його помешканні, а також на складах в Ковелі оперативники знайшли і вилучили бронежилети, каски, гігієнічні товари, загальна вартість яких становить близько 18 тис. доларів.

Про інцидент повідомила прес-служба СБУ Волині у п'ятницю, 15 квітня. Оперативники встановили, що незаконну схему організував учасник добровольчого формування, який також обіймає посаду керівника одного з відділів Підгайцівської ОТГ. Його ім'я та прізвище наразі не розголошують.

«Під час санкціонованих обшуків на складі у місті Ковель та за місцем проживання зловмисника, правоохоронці виявили та вилучили: бронежилети, каски, гігієнічні товари, готівкові кошти у валютах різних країн на загальну суму майже 800 тис. грн», – йдеться у повідомленні. Загальна вартість вилученої продукції становила 18 тис. доларів.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 201-2 ККУ (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги). Санкція статті передбачає ув'язнення від п'яти до семи років. Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

За декілька годин на повідомлення відреагували в Підгайцівській сільраді. «Підгайцівська сільська рада не може знати, контролювати, або нести відповідальність за дії працівників у позаробочий час. Але ми точно знаємо, що справа, яку розслідує СБУ, не має жодного відношення до Підгайцівської громади та гуманітарних вантажів, які прибувають від волонтерів, з якими сільська рада налагодила співпрацю, аби допомагати переселенцям, військовослужбовцям та цивільному населенню, які перебувають у зоні воєнних дій», – йдеться у заяві. Також повідомляють, що фігурант розслідування нещодавно звільнився зі своєї посади.