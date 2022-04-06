Особи, які захищають Україну у складі ЗСУ, тероборони, ДСНС або інших органів, можуть подати заяву про виключення з реєстру корупціонерів. Відповідний наказ видало НАЗК і затвердив Мін’юст.

У НАЗК пояснили, що більшість записів у реєстрі корупціонерів стосуються дрібних порушень, пов’язаних із корупцією – наприклад, прострочення дедлайну для подання декларації.

Проте подібний запис може значно вливати на репутацію особи.

Як вважають в агентстві, на сьогодні неприпустимо, щоб репутація захисників України була затьмарена фактом перебування в реєстрі.

Відтак, громадяни України, які захищають державу у війні з окупантом, мають можливість подати до НАЗК заяву про вилучення відомостей стосовно себе з реєстру корупціонерів.

Кожна заява буде розглянута індивідуально. Тому не варто хвилюватися, що той, хто розграбовував Україну, а зараз лише робить вигляд, що захищає країну, зможе легко відбілити свою репутацію.