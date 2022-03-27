Українці, які входять до формувань територіальної оборони тепер мають право на підвищені норми пенсійного забезпечення. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

Зокрема йдеться про пенсійне забезпечення як у військовослужбовців, які брали участь у бойових діях, та осіб з інвалідністю у результаті війни.

«У разі загибелі осіб, які входять в склад добровольчих формувань територіальних громад, під час виконання завдань, необхідних для забезпечення оборони України, членам їх сімей також надано право на підвищені норми пенсійного забезпечення, які передбачені для членів сімей загиблих військовослужбовців», – вказали в Мінсоцполітики.

Крім того, українці з тероборони та безпосередньо захищають Україну можуть достроково піти на пенсію за віком:

чоловіки – у 55 років;

жінки – у 50 років.

Для цього потрібно мати страховий стаж не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.

Нагадаємо, що 15 березня Верховна Рада України проголосувала за визнання добровольців Територіальної оборони ветеранами війни. Відповідне рішення прийняли 344 голосами.

Відповідно до прийнятих поправок добровольців Сил територіальної оборони Збройних Сил України визнаватимуть учасниками бойових дій та особами з інвалідністю внаслідок війни.