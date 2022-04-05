На блокпості у місті Кременець Тернопільської області працівники поліції вимагали у водійки 10 тис. грн хабара. Під час перевірки правоохоронці з'ясували, що на автомобіль накрадено арешт через несплату штрафу. Поліцейські запропонували водійці заплатити 10 тис. грн за безперешкодний проїзд територією області, на що вона погодилась. Пізніше жінка опублікувала відеозвернення, в якому описала ситуацію. Наразі справу розслідує поліція, гроші жінці повернули, а одного посадовця Кременецького райуправління поліції звільнили.

Як повідомили у департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції, про інцидент вони дізнались із відеозвернення у соцмережі. Мешканка Донеччини розповіла, що на одному з блокпостів у місті Кременець Тернопільської області, де стояв зведений загін правоохоронців, автомобіль родини зупинили співробітники поліції. При перевірці документів з'ясувалося, що на транспортний засіб накладено арешт Державною виконавчою службою через несплату штрафу за порушення ПДР.

Аби чоловік та жінка могли безпроблемно продовжити маршрут, у відділку поліції з них почали вимагати неправомірну вигоду: 10 000 гривень, які, начебто, мали бути перераховані на потреби армії. Родині довелося сплатити зазначену суму. Про це жінка розповіла у відеозверненні, яке згодом опублікувала у TikTok.

«Відразу після виявлення інформації працівники внутрішньої безпеки НПУ встановили авторку відеоролика, місце її перебування та зв'язалися з жінкою. Також встановили причетних до події співробітників поліції», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом проводять службове розслідування. Одного з посадовців Кременецького райвідділу поліції вже звільнили. Також родині повернули 10 тис. грн.

Також у департаменті просять повідомляти про подібні випадки вимагання грошей працівниками поліції. Звертатись можна на гарячу лінію за цілободовим номером +380 50 352 7277.