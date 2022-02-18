Правоохоронця затримали при передачі коштів в службовому кабінеті

У Заліщиках на Тернопільщині керівника відділення поліції затримали на хабарі у 6 тис. грн. За версією прокуратури, чоловік вимагав хабар у підлеглого за дозвіл піти у відпустку. Затримали правоохоронця під час отримання коштів.

Про викриття в. о. керівника управління поліції прес-служба прокуратури повідомила у п'ятницю, 18 лютого. «За версією слідства, керівник відділення поліції пообіцяв підпорядкованому офіцеру за 6 тис. грн, що фактично складає майже половину суми його місячної зарплатні, вплинути на рішення про надання йому відпустки. Правоохоронці зафіксували факт передачі вищевказаних коштів керівнику відділення», – йдеться у повідомленні прокуратури Тернопільщини.

Там не уточнюють, про яке саме відділення поліції йдеться, однак, за інформацією ZAXID.NET, на хабарі затримали керівника Заліщицького управління поліції Володимира Остафійчука.

Відомо, що працівники прокуратури спільно з СБУ та ДБР викрили керівника відділення поліції, який вимагав у підлеглого кошти за можливість піти у відпустку.

Правоохоронця затримали і невдовзі суд обере йому запобіжний захід, також вирішується питання про відсторонення його від посади. Поліцейському офіційно повідомили підозру за ч. 3 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом).