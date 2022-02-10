Крадіжку виявили не одразу, однак зловмисники не встигли продати автомобіль

Прокуратура передала до суду справу мешканця Волині, який викрав із спецмайданчика поліції BMW-525, що був речовим доказом у провадженні щодо ДТП. Після викрадення авто відвезли на СТО для продажу, де його й виявили правоохоронці. Причетним до викрадення BMW-525 був також працівник поліції, який після його викриття втік за кордон.

Про завершення розслідування у справі про крадіжку автомобіля як речового доказу Рівненська обласна прокуратура повідомила у четвер, 10 лютого. «Навесні минулого року чоловік спільно з дізнавачем одного з відділень поліції Рівненщини незаконно заволоділи автомобілем BMW-525, який зберігався у спеціальному боксі відділення поліції як речовий доказ у кримінальному провадженні»,— ідеться у повідомленні прокуратури.

Чоловіки вивезли транспортний засіб зі спецмайданчика з метою продажу, однак продати не встигли. Невдовзі працівники поліції вилучили авто з СТО на Волині. Речниця Рівненської обласної прокуратури Оксана Жужельська зазначила ZAXID.NET, що викрадений автомобіль був речовим доказом у справі про ДТП. Крадіжку виявили не одразу, тож і кримінальне провадження відкрили пізніше. Коли стало відомо, що до крадіжки причетний дізнавач Дубровицького відділку поліції, його одразу звільнили, й він утік за кордон. Наразі екс-поліцейський перебуває у міжнародному розшуку. Досудове розслідування відносно нього за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 191 ККУ (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем у співучасті з іншою особою) проводили слідчі територіального управління ДБР.

Обвинувальний акт стосовно жителя Волині надіслано до Дубровицького райсуду.