Ювелірний магазин не був обладнаний сигналізацією

У Кременці невідомі обікрали місцевий ювелірний магазин, забравши звідти прикрас на 1 млн грн. Відчиненні двері крамниці помітили медики «швидкої» допомоги, коли їхали на терміновий виклик. Вони повідомили господарям, а ті вже викликали поліцію. Як виявилося, магазин працював без сигналізації.

Крадіжка прикрас із магазину сталася ще вночі 4 лютого, проте в поліції про цей інцидент повідомили лише у понеділок, 7 лютого. Ювелірний магазин не був обладнаний сигналізацією, чим і скористалися злодії. Вони проникли до крамниці і винесли 350 виробів із золота та срібла. Сума збитків склала близько 1 млн грн.

«Працівники швидкої допомоги повідомили власникам магазину про відкриті двері. А господарі вже з дому викликали поліцію. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, невідомі особи пошкодили замок, розрізали завіси на решітці дверей та проникли до приміщення», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Правоохоронці з'ясували, що магазин не був обладнаний сигналізацією, і тому злодії мали час, щоб зібрати коштовності та втекти. Факт крадіжки працівники поліції внесли в ЄРДР згідно із ч. 5 ст. 185 ККУ (Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою). Поліцейські проводять розслідування та розшукують зловмисників.