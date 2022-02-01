Закарпатець пішов на крадіжку за місяць після звільнення з колонії

23-річний мешканець Виноградова отримав 3 роки позбавлення волі за крадіжку з місцевого весільного салону. Хлопець вже був судимий за подібні злочини і через три місяці після звільнення з колонії вирішив обікрасти ще й весільний салон. У суді закарпатець пояснив, що пішов на злочин знову, оскільки йому потрібні були гроші на лікування дівчини, а по-іншому їх отримати він не міг. Втім, суддя не повірив в історію

Правоохоронці затримали 23-річного мешканця Виноградова ще в листопаді 2021 року. Тоді хлопець підібрав ключ до дверей весільного салону, пробрався в середину і вкрав з каси близько 5 тис. грн. Виявилося, що крадіжку хлопець вчинив за місяць після того, як вийшов із тюрми.

У вироку Виноградівського районного суду зазначається, що 23-річний Олександр Д. спочатку підібрав ключ до торгового кіоску на вулиці Миру у Виноградові, проник всередину і вкрав 10 пачок сигарет на 560 грн, а пізніше тієї ж ночі хлопець підібрав ключ до дверей весільного салону на вулиці Тюльпанів, зайшов до приміщення і вкрав із каси шкіряний гаманець із 5,6 тис. грн.

Дії крадія зафіксували камери відеоспостереження у весільному салоні, тож невдовзі правоохоронці затримали юнака. При собі він мав 27 різних ключів до дверей, поліцейські вилучили їх у хлопця та знищили.

«На судовому засіданні Олександр Д. повністю підтвердив обставини пред’явленого йому обвинувачення, визнав вину та пояснив, що його співмешканка, яку він дуже любить, захворіла і потрапила в лікарню. Оскільки на лікування необхідно було гроші, тому вона в нього попросила допомоги. Він був у відчаї та нічого іншого як вкрасти не придумав», – зазначається у вироку.

Під час судового засідання обвинувачений просив суворо його не карати суворо і запевняв, що він усвідомив свої помилки, відбуде покарання і такого більше не повториться.

Суддя Виноградівського райсуду Володимир Леньо визнав 23-річного закарпатця винним за ч. 3 ст. 185 ККУ (таємне викрадення чужого майна, поєднана з проникненням в інше приміщення, вчинена повторно) та присудив йому 3 роки позбавлення волі. Обвинувачений має право оскаржити вирок протягом 30 днів.