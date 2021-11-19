Хлопець лише близько місяця тому вийшов із тюрми

У Виноградові 23-річний місцевий мешканець вкрав понад 5 тис. грн із каси весільного салону. Хлопець підібрав ключ до дверей магазину, пошкодив замок на касі та вкрав виручку. Поліція затримала виноградівця, наразі він знаходиться у СІЗО, за крадіжку йому загрожує до шести років тюрми.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, про крадіжку з каси весільного салону правоохоронцям повідомила його власниця.

«Потерпіла розповіла, що вночі невідомі проникли всередину належного їй приміщення та викрали понад 5 тисяч гривень. Поліцейські встановили, що зловмисник проник до салону, підібравши ключ до вхідних дверей, а потім викрав виручку, пошкодивши замок на касі», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці вже затримали крадія, ним виявився 23-річний мешканець Виноградова, який вже був судимий за крадіжки та лише нещодавно вийшов із тюрми. Частину викрадених грошей у нього вилучили та повернуть власниці весільного салону.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 ККУ (крадіжка з проникненням у приміщення). Фігурантові вже повідомлено про підозру, йому загрожує до 6 років позбавлення волі.