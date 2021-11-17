Загалом обвинувачена викрала сім дерев породи «ялина канадська Коніка»

На Волині жінка отримала один рік умовно за викрадення семи ялинок. Інцидент стався у червні цього року, тоді Інна М. проходила повз чужий будинок, помітила дерева і вирішила їх вкрасти. Згодом у Іваничівському районному суді обвинувачена зізналась у скоєному і попросила суворо не карати. Відтак суд призначив їй один рік умовно.

Як йдеться у вироку Іваничівського районного суду від 9 листопада, інцидент стався у червні 2021 року. Обвинувачена Інна М., яка йшла повз будинок, побачила декоративні ялинки породи «ялина канадська Коніка», які росли поза межами огорожі будинку, та вирішила їх викрасти. Жінка викопала та викрала сім дерев, спричинивши власниці збитків на 840 грн.

У суді Інна М. повністю визнала свою вину і просила суворо не карати. Про неї відомо, що вона уродженка села Риковичі Іваничіського району, офіційно ніде не працює, раніше була не судима. Також з 2010 року жінка перебуває на обліку в лікаря-нарколога.

Суддя Ірина Малюшевська визнала жінку винною у порушенні ч.1 ст. 185 ККУ (крадіжка) та призначила їй покарання один рік умовно. Також вона повинна заплатити державі 858 грн за проведення експертиз.