За крадіжку з проникненням у житло чоловіку загрожує від 3 до 6 років ув'язнення

У Луцьку посеред вулиці затримали злодія з телевізором в руках. Зранку його помітили поліцейські під час профілактичного відпрацювання. Виявилось, що 33-річний лучанин вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки. Цього разу йому загрожує від 3 до 6 років тюрми.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, крадія з телевізором в руках помітили співробітники карного розшуку під час профілактичного відпрацювання міста близько 06:00 в п’ятницю, 20 серпня. Виявилось, що телевізор чоловік вкрав з будинку в одному із дачних масивів. Поки господарів не було вдома, він побив вікно і через нього заліз до приміщення.

Особу крадія встановили, це 33-річний лучанин. Раніше його не раз притягували до кримінальної відповідальності за крадіжки. Нині поліція відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням в житло). Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 6 років.