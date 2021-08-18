Викрадений автомобіль знайшли на станції техобслуговування

На Волині 27-річний чоловік взяв у користування автомобіль і згодом продав його. До цього він вже притягувався до відповідальності за крадіжку автівки. Поліцейським вдалось знайти викрадений автомобіль на станції технічого обслуговування, його вилучили. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 289 про незаконне задоволодіння транспортним засобом.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, повідомлення про крадіжку автомобіля надійшло до правоохоронців у вівторок, 17 серпня. До поліції звернувся 37-річний власник Opel Vectra. Як уточнила у коментарі ZAXID.NET інспекторка сектору комунікації Марина Балдич, у травні власник віддав свій автомобіль у користування 27-річному знайомому. Той користувався автівкою протягом літа, але з 1 серпня перестав відповідати на дзвінки.

Поліцейські з’ясували, що 27-річний житель Луцького району завіз автомобіль на станцію технічного обслуговування нібито для ремонту. Але на місці вирішив продати отриману в користування автівку. На цьому ж СТО поліцейські знайшли та вилучили автомобіль.

Відомо, що раніше чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку автомобіля. Наразі поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом). Максимально за ч.1 цієї статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років.