Старший солдат військової частини Нацгвардії, яка розташована у Львові, викрав автомобіль у селі Сокільники, щоб поїхати додому. Поліція оперативно затримала нацгвардійця на викраденому авто дорогою до Тернополя.

Про цей інцидент вранці 11 серпня повідомив сайт 368.media. Проте в ухвалі суду вказано, що сам випадок трапився наприкінці липня.

29 липня старший солдат, що служить за контрактом у військовій частині 4114 Нацгвардії, що на вул. Стрийській у Львові, побачив припарковане авто Ford Sierra на вул. Шевченка у Сокільниках. Власник авто залишив ключ у замку запалювання. Нацгвардієць хотів поїхати до себе додому на Тернопільщину та вирішив зробити це, викравши чуже авто.

Поліція затримала нацгвардійця на викраденому авто на трасі Тернопіль – Львів – Рава-Руська. Наступного дня йому оголосили підозру у викраденні автомобіля, а суд обрав запобіжний захід – чоловіка відпустили під особисте зобов’язання.

За викрадення йому загрожує обмеження або позбавлення волі від трьох до п’яти років.