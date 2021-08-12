Під час затримання автозлодія, поліція виявила в машині ще одного злочинця

У середу, 11 серпня, у Стрию під час затримання автозлодія поліцейським вдалося спіймати ще одного злочинця, який був пасажиром вкраденої машини. Обох чоловіків затримали, невдовзі їм оголосять підозру, йдеться у повідомленні поліції.

Ввечері середи до стрийських поліцейських звернувся 62-річний чоловік, він повідомив, що у нього вкрали залишений біля дому автомобіль Geely. Трохи більше ніж за дві години, близько 21:30, поліцейські знайшли вкрадену машину на вул. Виговського.

Поліція зупинила авто і затримала 21-річного стриянина, який був за кермом. Але в автомобілі був ще й пасажир. Виявилося, що другий чоловік перебуває в розшуку за незаконне проникнення на приватну власність. То ж його також арештували.

Обом затриманим загрожує кримінальна відповідальність. Автозлодієві – щонайменше три роки ув'язнення.