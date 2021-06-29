Розчавлені овочі вказували на те, що викрадач поїхав у напрямку Львова

На Волині патрульні поліцейські піймали 29-річного чоловіка з Львівщини, який викрав автомобіль із шістьома тоннами овочів. Викрадача виявили за 12 км від Луцька, у селі Баїв. Алкотест показав у порушника перевищення норми алкоголю у крові в 25 разів.

Виклик про викрадення автомобіля Mersedes-Benz Vario патрульні отримали близько 3:25 у вівторок, 29 червня. Заявник, що проживає на вулиці Львівській у Луцьку, повідомив, що напередодні він повернувся з рейсу із товаром. Машину із шістьома тоннами овочів він залишив навпроти свого будинку і пішов спати. А коли вийшов, щоб поїхати на ринок, побачив, що авто вже не було.

На місці патрульні побачили сліди від розчавлених овочів, які свідчили, що автомобіль поїхав у напрямку Львова.

Орієнтування передали всім екіпажам. Згодом один із них знайшов автомобіль у селі Баїв. Викрадач мікроавтобуса намагався втекти з місця події. Як виявилось, він був нетверезий.

«Огляд на стан алкогольного сп’яніння на місці події показав, що чоловік перебував у стані сп’яніння (стрілки алкотестера показали в небо, що дорівнює 5 проміле. Перевищення у 25 разів)», – йдеться у повідомленні поліції.

Відомо, що підозрюваний 1992 року народження, проживає у Львівській області. Нині його затримали, деталі події з’ясовує слідчо-оперативна група.