Підозрюваним обрано міру запобіжного заходу - тримання під вартою з можливістю вийти під заставу в 1,3 млн грн

Поліцейські затримали двох львів’ян, що викрали понад 800 тис. грн з припаркового на проспекті Чорновола авто. Їм обрали запобіжні заходи – тримання під вартою з можливістю вийти під заставу в 1,3 млн грн. Про це 26 квітня повідомили у прес-службі Нацполіції Львівщини.

Правоохоронці повідомляють, що інцидент трапився ще наприкінці березня. До поліції звернувся мешканець Тернополя, який заявив про те, що невідомі викрали портфель зі 805 тис. грн з його авто. Чоловік припаркував автомобіль Citroën C4 Picasso на території заправки на проспекті Чорновола.

Вивчивши відео з камер спостереження та провівши інші розшуково-оперативні заходи, правоохоронці встановили особи зловмисників, причетних до скоєння крадіжки. Це двоє львів’ян віком 31 та 38 років.

Слідчі повідомили їм про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 (Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою) ККУ. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

За рішенням суду підозрюваним обрано міру запобіжного заходу - тримання під вартою з можливістю вийти під заставу в 1,3 млн грн.