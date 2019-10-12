У Львові посеред вулиці в чоловіка вкрали наплічник з понад мільйоном гривень

У Львові на вул. Володимира Великого 10 жовтня на чоловіка напали невідомі та викрали наплічник з грошима. Про це ZAXID.NET 12 жовтня розповіла речниця ГУНП у Львівській області Світлана Добровольська.

За інформацією правоохоронців, о 21:40 до них зателефонував 47-річний львів’янин, який розповів, що його пограбували. Потерпілий зазначив, що невідомі напали на нього просто посеред вулиці, побили та відібрали у нього наплічник, у якому була значна сума коштів.

Правоохоронці не повідомляють, яку саме суму викрали у чоловіка. Однак, за інформацією видання УНН, яке першим повідомило про подію з посиланням на джерела у поліції, вказано, що у чоловіка вкрали понад один мільйон гривень. Окрім того, зазначається, що чоловіка пограбували двоє невідомих просто посеред вулиці, коли той повертався з роботи додому. Його вдарили по голові, повалили на землю та відібрали наплічник з грошима.

Наразі правоохоронці відкрили за цим фактом кримінальне провадження за ч.4 ст. 187 КК України (розбій). Поліцейські з’ясовують обставини події та встановлюють осіб причетних до цього правопорушення.