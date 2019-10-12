У Львові посеред вулиці в чоловіка вкрали наплічник з понад мільйоном гривень

Чоловіка побили та відібрали у нього наплічник

СуспільствоАліна Бекерук, сьогодні, 19:2015051

До теми

У Львові на вул. Володимира Великого 10 жовтня на чоловіка напали невідомі та викрали наплічник з грошима. Про це ZAXID.NET 12 жовтня розповіла речниця ГУНП у Львівській області Світлана Добровольська.

За інформацією правоохоронців, о 21:40 до них зателефонував 47-річний львів’янин, який розповів, що його пограбували. Потерпілий зазначив, що невідомі напали на нього просто посеред вулиці, побили та відібрали у нього наплічник, у якому була значна сума коштів.

Правоохоронці не повідомляють, яку саме суму викрали у чоловіка. Однак, за інформацією видання УНН, яке першим повідомило про подію з посиланням на джерела у поліції, вказано, що у чоловіка вкрали понад один мільйон гривень. Окрім того, зазначається, що чоловіка пограбували двоє невідомих просто посеред вулиці, коли той повертався з роботи додому. Його вдарили по голові, повалили на землю та відібрали наплічник з грошима.

Наразі правоохоронці відкрили за цим фактом кримінальне провадження за ч.4 ст. 187 КК України (розбій). Поліцейські з’ясовують обставини події та встановлюють осіб причетних до цього правопорушення.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У Львові невідомі посеред дороги напали на водія Mazda 3 ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
Залиште відгук