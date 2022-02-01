Правоохоронці з'ясували, що раніше чоловік вже викрадав близько десятка пожежних рукавів у різних супермаркетах

Із супермаркету «Орнава» у Тернополі 40-річний чоловік викрав пожежний рукав. Інцидент зафіксували камери спостереження, відтак правоохоронці швидко встановили особу підозрюваного. Виявилося, що чоловік раніше вже крав пожежні рукави.

Крадіжка з торгового центру на вул. Живова сталася після обіду 31 січня. Чоловік зайшов до супермаркету, пошкодив металевий ящик і витягнув звідти рукав для гасіння пожеж. Про зникнення засобу для гасіння правоохоронців повідомив приватний підприємець, який відповідав за протипожежний куток. «Повідомлення про злочин надійшло до поліцейських від приватного підприємця. В обідню пору з торгового центру, що на вулиці Живова, невідома особа викрала пожежний рукав. Сума збитків – понад 1 8 тис. грн. Оперативно розшукати особу, причетну до протиправного, допомогли камери відеоспостереження», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Поліцейські встановили чоловіка, причетного до злочину. Ним виявився тернополянин, який раніше вже здійснював подібні крадіжки. Чоловік декілька років тому викрав з різних торгових закладів близько десяти пожежних рукавів.

40-річний підозрюваний розповів поліцейським, що просто хотів продати рукав. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 ККУ (крадіжка, поєднана з проникненням у інше приміщення чи сховище). Санкція статті передбачає до гести років позбавлення волі.