Продавець техніки у Comfy в Ужгороді протягом кількох місяців викрадав з магазину смартфони. Відомо, що чоловік у лютому-квітні 2021 року вкрав сім смартфонів різних марок та моделей, вартістю від 6,5 до 10 тис. грн. Загалом сума викраденої продавцем техніки становила понад 55 тис. грн. За крадіжку ужгородець отримав умовний термін.

Як зазначається у постанові Ужгородського міськрайонного суду, першу крадіжку продавець магазину Comfy Андрій К. затіяв 26 лютого 2021 року: чоловік, маючи вільний доступ до техніки, виніс із магазину смартфон Realme 6 Blue вартістю майже 6,6 тис. грн. Вже через два дні продавець вкрав Huawei P40 lite Green за 7 тис. грн.

Після цього ужгородець вчинив ще чотири крадіжки у березні 2021 року з різницею від кількох днів до тижня та вкрав два смартфони Realme 7 Pro вартістю 10 тис. грн кожен, Huawei P Smart за 5,5 тис.грн та Vivo V20 SE Blue за 9 тис. грн. У квітні продавець наважився ще на одну крадіжку з магазину і виніс смартфон Huawei P40 lite за 7 тис. грн. Загалом чоловік викрав із Comfy техніку на понад 55 тис. грн. Як виявилося, крадіжки з магазину потрапили на камеру відеоспостереження (втім, невідомо, чи камери записали всі випадки, чи лише останній).

Підсудний Андрій К. уклав угоду про визнання винуватості, у суді зазначив, що беззастережно визнає свою вину, мотиві злочину не пояснив, однак запевнив, що щиро шкодує про скоєне. Представники компанії Comfy на судове засідання не прийшли.

Суддя Ужгородського міськрайонного суду Олег Придачук визнав ужгородця винним за ч. 1, ч. 2 ст. 185 ККУ (таємне викрадення чужого майна, вчинене повторно), врахував угоду про визнання винуватості, призначив йому два роки позбавлення волі з іспитовим терміном на один рік. Відеозаписи з камер спостереження суд залишив у матеріалах справи, усі вкрадені телефони повернули магазину.