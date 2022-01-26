У разі доведення вини чоловікові загрожує штраф, або до п'яти років ув'язнення

У селищі Мар'янівка на Волині 18-річний юнак вкрав автомобіль ВАЗ-2106. Авто було припарковане біля будинку 82-річного власника, ключі та документи на машину були всередині салону. Оперативники знайшли крадія, виявилось, що він вже має судимість. У разі доведення вини йому загрожує штраф до 20,4 тис. грн, або ув'язнення до п'яти років.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, інцидент стався у понеділок, 24 січня, в селищі Мар'янівка. Автомобіль ВАЗ-2106 був припаркований біля будинку власника, документи та ключі були всередині салону. Згодом, коли 82-річний власник помітив зникнення автомобіля, він звернувся в поліцію.

Оперативники встановили, що злочин скоїв 18-річний житель Луцького району, який вже має судимість. Транспортний засіб правоохоронці вилучили. За цим інцидентом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті передбачає штраф до 20,4 тис. грн, або обмеження волі від трьох до п'яти років.