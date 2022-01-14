У разі доведення вини чоловікам загрожує від п'яти до восьми років ув'язнення

У селищі Колки на Волині двоє чоловіків вкрали автомобіль BMW 525, який стояв біля будинку місцевого жителя. Щоб запустити двигун, викрадачі втрутились в роботу електронної системи авто та зламали замок запалювання. Поліція знайшла зловмисників за 8 км від селища, їх зупинили через порушення ПДР. У чоловіків вилучили пістолет та газові балончики. У разі доведення вини їм загрожує від п'яти до восьми років тюрми.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, інцидент стався ввечері у четвер, 13 січня, в селищі Колки. До поліції звернувся 31-річний місцевий житель з повідомленням про те, що невідомі викрали у нього автомобіль BMW 525, який стояв біля будинку.

«Транспортний засіб затримали співробітники сектору реагування патрульної поліції на автодорозі поблизу села Ситниця. Викрадачами виявилися двоє жителів Луцького району, 31 та 24 роки. Щоб запустити двигун автівки, зловмисники втрутились в роботу електронної системи легковика та зламали замок запалювання», – йдеться у повідомленні.

У коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині уточнили, що автомобіль зупинили через порушення правил дорожнього руху, щоправда, невідомо, за яке саме. Вже під час спілкування з водієм поліцейські отримали повідомлення про викрадення автомобіля. Відтак на місце викликали слідчо-оперативну групу.

У затриманих чоловіків правоохоронці знайшли два газові балончики, два кастети, а також пістолет. За фактом викрадення автомобіля слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років ув'язнення.