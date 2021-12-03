Ковельський суд призначив ув’язнення чоловікові, який викрав каналізаційну помпу задля жарту. Вночі обвинувачений зайшов на подвір'я знайомої, з якою раніше жив, та викрав помпу з каналізаційної ями. У суді він пояснив, що таким чином хотів пожартувати, а прилад він нібито планував повернути наступного дня. Відомо, що на момент злочину чоловік вже мав умовний термін за грабіж. Тож сумарно йому призначили 5 років ув’язнення.

Як йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду від 29 листопада, інцидент з викраденням стався 3 травня цього року. Вночі обвинувачений зайшов на чуже подвір’я, зняв кришку з каналізаційної ями та викрав звідти помпу марки «Jeelex», завдавши власникам шкоди на 612 грн. Згодом поліцейські знайшли в його будинку викрадений пристрій.

У суді чоловік визнав свою провину лише частково. Він підтвердив обставини крадіжки, але пояснив, що забрав помпу, аби пожартувати. Чоловік запевнив, що збирався повернути помпу наступного дня, тож в його діях був відсутній корисливий мотив.

Власниця господарства розповіла, що обвинувачений з січня до середини квітня 2021 року проживав з її донькою в їхньому будинку та допомагав по господарству. Але запевняє, що ніякого конфлікту з ним у неї не було. За її словами, раніше в будинку нічого не зникало. Жінка попросила суд не карати суворо обвинуваченого.

Суддя Юлія Шергіна визнала чоловіка винним у порушенні ч.3 ст. 185 ККУ (крадіжка, поєднана з проникненням у житло). Відомо, що він вже мав умовний термін за грабіж, тож це стало обтяжуючою обставиною. Враховуючи непогашений термін, чоловік повинен відсидіти у тюрмі 5 років та 1 місяць.

Оскаржити це рішення можна в апеляційному суді протягом 30 днів.