У Луцьку 15-річний підліток пограбував з перцевим балончиком таксиста. Інцидент стався у суботу, 20 листопада, на проспекті Грушевського. Хлопець викрав 25-річного водія таксі iPhone, вартістю понад 4 тис. грн. Згодом грабіжника знайшли поліцейські, юнаку загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, інцидент стався у ввечері у суботу, 20 листопада. На проспекті Грушевського у Луцьку 15-річний юнак напав на 25-річного таксиста, застосувавши перцевий балончик. Грабіжник відібрав у чоловіка iPhone, вартістю понад 4 тис. грн.

Співробітники кримінальної поліції швидко знайшли нападника, ним виявився уродженець Луцького району. Телефон правоохоронці вилучили.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 186 ККУ (відкрите викрадення чужого майна). Санкція статті передбачає як мінімум до 1700 грн штрафу, а як максимум – ув'язнення до чотирьох років.