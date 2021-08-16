Поліцейські встановили десятьох учасників масової бійки

У Луцьку біля будівлі поліції сталась бійка зі стріляниною, у результаті якої поранення отримав 37-річний працівник одного з місцевих медіа. Щоправда, за медичною допомогою чоловік не звертався. Як встановили правоохоронці, із пневматичної зброї стріляв 17-річний хлопець. Його допитали у райвідділку поліції. За стрілянину юнаку загрожує від трьох до семи років ув'язнення.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, інцидент стався 15 серпня у неділю, близько 23 години. Під час масової бійки, яка сталась біля будівлі Нацполіції, 17-річний лучанин із пневматичного пістолета вистрілив у живіт 37-річному чоловіку. У поліції з'ясували, що поранення отримав працівник одного з місцевих медіа, щоправда, посаду та місце роботи не розголошують. За медичною допомогою потерпілий не звертався.

Видання Волинь24 опублікувало відео з місця події, на якому видно, як поліцейські намагаються зупинити бійку між учасниками. Проте на присутність правоохоронців спершу вони не дуже зважали і продовжували шарпанину.

Поліцейські знайшли хлопця, який стріляв із пістолета. Як уточнили у прес-службі поліції в коментарі ZAXID.NET, юнака допитали у райвідділку поліції, його особу встановили. Також правоохоронці встановили ще десятьох учасників масової бійки. Пневматичний пістолет вилучили на експертизу. Поліція готується розпочати кримінальне провадження за ч.4 стаття 296 (хуліганство із застосуванням зброї). Санкція статті передбачає від трьох до семи років ув’язнення.