Раніше в цій школі повідомляли про знущання директорки і ювенальної поліцейської над дітьми

Вчительку математики оштрафували за систематичний булінг учнів чернівецької гімназії. В суд працівниця гімназії № 5 «Інтеграл» не з’явилася. Раніше в цій школі вже повідомляли про знущання директорки і ювенальної поліцейської над дітьми. Батьки учнів тоді написали понад сто заяв в поліцію.

Першотравневий районний суд Чернівців визнав винною вчительку математики Марію Герасимчук в систематичному булінгу та психологічному насильстві над учнями 5-Б класу. Про це йдеться у постанові суду від 18 квітня 2024 року.

Під час судового засідання розглядали адмінпротокол, який склали поліцейські 14 березня 2024 року. В документі повідомлялося, що «в період часу з лютого 2024 року та до 06 березня 2024 року обвинувачена в приміщенні гімназії №5 «Інтеграл» систематично здійснювала булінг, що полягає в психологічному насильстві, а саме: принижувала честь та гідність учнів 5-Б класу, а саме п’ятьох школярів. Своїми діями вчителька могла завдати шкоду психологічному здоров’ю неповнолітніх».

У судове засідання Марія Герасимчук не з’явилася, хоча повідомлялася про час та місце розгляду справи судом. Про причини неявки жінка в суд не повідомила.

«Вина обвинуваченою підтверджується письмовими доказами. Зокрема, протоколом про адміністративне правопорушення, заявами батьків учнів та висновками засідання комісії з розгляду випадків булінгу, письмовими поясненнями батьків постраждалих учнів», – йдеться в постанові суду.

Суддя Ігор Сакуляк врахував всі обставини справи і постановив накласти на вчительку штраф, оскільки дане покарання буде достатнім для її виправлення. Працівниця чернівецької гімназії повинна заплатити 850 грн, а також 605 грн судового збору в дохід держави. Штраф вчителька може заплатити не пізніше як через 15 днів з дня вручення. Постанова може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом десяти днів з дня її винесення.