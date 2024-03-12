Директорку закладу відсторонили на 5 днів

В Чернівцях через скандал в гімназії №5 щодо приниження учнів 5 і 8 класів під час уроків з працівницею ювенальної поліції Чернівців директорку відсторонили, а поліцейську перевели в інший відділ. Працівниця ювенальної поліції більше не працюватиме з дітьми, повідомили в головному управлінні поліції в Чернівецькій області. В управлінні освіти міської ради зазначили, що директорку гімназії Віру Сопетик відсторонили від роботи лише на 5 днів – на час, коли триватиме службове розслідування.

Скандальний інцидент за участю ювенальної поліцейської та керівництва гімназії трапився у середу, 6 березня. Відомо, що на уроці 8 класу працівниця поліції ставила питання школярам по шкільній програмі, якщо учні не відповідали, то поліцейська нібито змушувала їх присідати від 10 до 40 разів. Все це відбувалося при директорці та класній керівниці. При цьому Віра Сопетик словесно ображала школярів.

Речниця поліції Буковини Кароліна Маришева повідомила ZAXID.NET, що стосовно працівниці поліції розпочали службову перевірку. Через 6 днів вже є результати. До відповідальності притягнули 8 працівників поліції, в тому числі і поліцейську, яка перебувала на уроці.

«Члени комісії вивчили причини та умови. За результатами перевірки службової діяльності, до дисциплінарної відповідальності притягнуто вісім працівників, серед яких працівники керівної ланки Чернівецького районного управління поліції та ГУНП. Подальша служба поліцейської буде не пов’язана з дітьми», – наголосив начальник головного управління Національної поліції в Чернівецькій області Віктор Нечитайло.

До працівниці також застосували дисциплінарне стягнення у виді попередження про неповну службову відповідність. В управлінні освіти Чернівецької міської ради також проводять перевірку стосовно принижень в гімназії № 5. В коментарі «Суспільне. Чернівці» керівниця управління Ірина Ткачук зазначила, що 11 березня відбулися збори, на які прийшли 50 батьків учнів гімназії.

«Вони написали 30 заяв, в яких стверджують про ймовірне цькування учнів з боку вчителів та керівництва гімназії. Через це управління освіти планує відсторонити директорку Віру Сопетик від посади на 5 днів, поки триває службове розслідування», – додала Ірина Ткачук.

В поліції також зазначили, що після скандалу в гімназії «Інтеграл» в соціальних мережах з’явилися інші дописи про порушення з боку вчителів і керівництва навчального закладу. Батьки учнів також написали заяви. Правоохоронці будуть розслідувати і перевіряти всі викладені факти.