Найвідомішим фільмом Канте є картина «Клас»

Помер відомий французький сценарист та режисер Лоран Канте. Йому було 62 роки. Про це повідомила прес-служба Каннського кінофестивалю.

«Цей відданий художник та запеклий гуманіст шукав світла, незважаючи на соціальну несправедливсть, і знайшов надію, незважаючи на жорстокість реальності», – повідомив фестиваль, назвавши Канте «режисером, який вірив, що кіно може міняти реальність».

Лоран Канте народився у 1961 році у французькому місті Мель у сім'ї шкільних учителів. Він закінчив престижну французьку кіношколу IDHEC, як режисер і оператор знімав короткометражні фільми. За свою першу короткометражку «Всі на маніфестацію» (Tous à la manif) Канте отримав приз Жана Віго. Успішним був повнометражний дебют Канте, фільм «Людські ресурси», що приніс режисерові «Сезар» за найкращий дебютний фільм і призи декількох міжнародних кінофестивалів.

Широку популярність Канте приніс фільм «Клас» (2008) за романом Франсуа Беґодо. Стрічка здобула «Золоту пальмову гілку», головний приз Каннського кінофестивалю.

У 2018 підтримав звернення Асоціації режисерів Франції на захист ув'язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова.

Фільмографія Лорана Канте:

1999 – Людські ресурси / Ressources humaines

2001 – Тайм-аут / L'Emploi du temps

2005 – На південь / Vers le sud

2008 – Клас / Entre les murs

2012 – Фоксфайр, визнання банди дівчат / Foxfire

2012 – Гавано, я люблю тебе / 7 días en La Habana (епізод «Воскресіня»)

2014 – Повернення в Ітаку / Retour à Ithaque

2017 – Майстерня / L'Atelier

Фестиваль із сумом вітає цього стриманого, але важливого режисера з його глибокою відданістю, який мав у собі глибоке переконання, що кіно може змінювати траєкторії.