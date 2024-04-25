Помер французький сценарист та режисер Лоран Канте
Лауреату «Золотої пальмової гілки» було 62 роки
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Помер відомий французький сценарист та режисер Лоран Канте. Йому було 62 роки. Про це повідомила прес-служба Каннського кінофестивалю.
«Цей відданий художник та запеклий гуманіст шукав світла, незважаючи на соціальну несправедливсть, і знайшов надію, незважаючи на жорстокість реальності», – повідомив фестиваль, назвавши Канте «режисером, який вірив, що кіно може міняти реальність».
Лоран Канте народився у 1961 році у французькому місті Мель у сім'ї шкільних учителів. Він закінчив престижну французьку кіношколу IDHEC, як режисер і оператор знімав короткометражні фільми. За свою першу короткометражку «Всі на маніфестацію» (Tous à la manif) Канте отримав приз Жана Віго. Успішним був повнометражний дебют Канте, фільм «Людські ресурси», що приніс режисерові «Сезар» за найкращий дебютний фільм і призи декількох міжнародних кінофестивалів.
Широку популярність Канте приніс фільм «Клас» (2008) за романом Франсуа Беґодо. Стрічка здобула «Золоту пальмову гілку», головний приз Каннського кінофестивалю.
У 2018 підтримав звернення Асоціації режисерів Франції на захист ув'язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова.
Фільмографія Лорана Канте:
- 1999 – Людські ресурси / Ressources humaines
- 2001 – Тайм-аут / L'Emploi du temps
- 2005 – На південь / Vers le sud
- 2008 – Клас / Entre les murs
- 2012 – Фоксфайр, визнання банди дівчат / Foxfire
- 2012 – Гавано, я люблю тебе / 7 días en La Habana (епізод «Воскресіня»)
- 2014 – Повернення в Ітаку / Retour à Ithaque
- 2017 – Майстерня / L'Atelier
Фестиваль із сумом вітає цього стриманого, але важливого режисера з його глибокою відданістю, який мав у собі глибоке переконання, що кіно може змінювати траєкторії.