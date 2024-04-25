До демонтажу мозаїку на просп. Чорновола, 59 закриють рекламним банером

Модерністичну мозаїку на будинку на кільці просп. Чорновола – вул. Липинського перенесуть і збережуть, однак поки що панно буде закрите рекламним банером. Мозаїка містить радянські символи, тож до розробки проекту її демонтажу, панно буде закрите рекламним банером.

Як повідомили 25 квітня у прес-службі Львівської міськради, у мерії провели перше засідання робочої групи з питань збереження мозаїчних творів на території Львова, до якої ввійшли науковці, митці, історики, мистецтвознавці та депутати. Серед іншого робоча група обговорювала долю мозаїчного панно радянського періоду, що розташоване на фасаді будинку на просп. Чорновола, 59.

«У результаті, більшістю голосів погодили демонтувати мозаїку з фасаду будівлі за умови перенесення її до музею для експонування. Оскільки процес перенесення потребує складних технологічних рішень, робоча група рекомендувала до моменту, поки не буде розроблений відповідний проект, залишити мозаїку, закривши її банером, або іншими конструкціями», – розповіла керівниця робочої групи, керуюча справами виконкому міськради Наталія Алєксєєва.

Крім цього, міськрада звернеться до Інституту національної пам’яті за рекомендаціями стосовно історичної цінності цієї мозаїки. До розробки проекту демонтажу мозаїки її закриють рекламним банером. Профінансувати демонтаж має забудовник, який планує реконструювати будівлю під офіси. Попередньо панно перенесуть у музей «Територія терору».

Додамо, панно на будинку на просп. Чорновола, 59 створили у 80-х роках ХХ століття. Воно занесене до переліку цінних модерністичних творів Львова. Автором мозаїки є відомий львівський художник Євген Безніско, а завершував роботу над ескізом митець Богдан Сойка. Мозаїка виконана зі смальти.

Нагадаємо, будівлю на просп. Чорновола, 59 планують реконструювати, надбудувати та пристосувати під офіси. Ще у 2021 році ПП «Вест-грант» отримала отримало відповідні містобудівні умови та обмеження, в яких зафіксоване збереження мозаїки.