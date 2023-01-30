Сецесійна мозаїка початку ХХ ст. на теперішній будівлі обласної прокуратури, а колись – Торгово-промислової палати

Управління охорони історичного середовища Львівської міської ради створило карту з найцікавішими мозаїками міста. На карті мозаїчних творів є вказані локації їхнього розташування, назви, час їхнього створення і фотографії.

«Тепер на сайті управління є сторінка із затвердженим переліком мозаїчних творів. Майже до всіх творів під "ID" підв’язано посилання на облікові картки, що опрацювали Наталя Піддубна, Анна Жиган, Соня Прядко та Людмила Макійчук у 2019 році», – повідомив заступник начальника управління охорони історичного середовища ЛМР Георгій Корнєєв.

Як пояснив ZAXID.NET Георгій Корнєєв, загалом у Львові є орієнтовно 236 мозаїчних творів. У переліку і на карті – 88 з них. Там позначені найбільш цінні з мистецької точки зору.

«Можливо, ще будемо доповнювати, наприклад, які є ще недосліджені в опорядженні підлог під’їздів історичних будинків чи інтер’єрах будівель радянського модернізму. Також є й імітації мозаїк на фасадах, які були виявлені тільки при реставрації, такі як на вул. Стецька, 4 чи вул. Коперника, 3. На них ще опрацюємо облікові картки», – зазначив Георгій Корнєєв.

Також на цій сторінці є перелік мозаїк Львова, які затвердив виконком міськради своїм рішенням №975 від 18.10.2019. Відповідно до нього власники об’єктів, де розміщені ці мозаїки, не можуть їх демонтувати, лише здійснювати ремонтні роботи.