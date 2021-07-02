Будинок побуту на просп. Чорновола збудували у 1980-х роках, на фасаді будівлі встановили мозаїчне панно

Виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні 2 липня погодив містобудівні умови і обмеження на перебудову колишнього будинку побуту біля кільця Чорновола-Липинського під офісний центр.

За адресою проспект Чорновола, 59 розташована шестиповерхова будівля колишнього будинку побуту «Ювілейний»,що був збудований у 1980-х роках за проектом архітектора Володимира Дорошенка. У радянський період там розташовувались майстерні та ресторан. Зараз частина приміщень цього будинку перебуває у приватній власності, а ще три Львівська обласна рада планує продати. На першому поверсі будинку розташовані магазини, відділення банку та ресторан.

Містобудівні умови і обмеження отримало ПП «Вест-Грант», що належить львів’янину Ігорю Голдричу. ПП «Вест-Грант» планує реконструювати будинок побуту та надбудувати ще два поверхи під офісні приміщення. При цьому радянську мозаїку, яка прикрашає фасад будинку, мають зберегти.

Під час реконструкції планують надбудувати два поверхи. а також зберегти цінну мозаїку

У містобудівних умовах і обмеженнях вказано, що висота будинку після реконструкції не має перевищувати 33 метри. Планується, що в кінцевому результаті будівля буде мати 8 поверхів.

Мозаїчне панно на колишньому будинку побуту декомунізували і внесли в перелік цінних мозаїк Львова

Мозаїчне панно «Дружба українського і російського народів» внесене перелік цінних мозаїк Львова. На ньому відсутні будь-які комуністичні символи – їх зняли під час декомунізації.