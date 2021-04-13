У переліку на приватизацію є низка приміщень у будинку на вул. Городоцькій,2 у центрі Львова

Львівська облрада розглядає можливість продажу цілого поверху (470 м2) в будинку на вул. Городоцькій, 2 у центрі Львова, де розміщені лабораторії Львівського обласного лабораторного центру МОЗ. Можливість такої приватизації розглядали на сесії у вівторок, 13 квітня, однак не прийняли через зауваження депутатів.

Управління майном спільної власності ЛОР запропонувало на розгляд депутатів проект рішення щодо продажу з аукціону 11 комунальних приміщень.

До переліку потрапили чотири приміщення у будинку на вул. Городоцькій, 2 позаду Оперного театру у центрі Львова – зокрема понад 470 м2 п’ятого поверху, де розміщені лабораторії Львівського обласного лабораторного центру МОЗ. Ці приміщення лабораторний центр орендує в обласної ради з 2013 року, термін дії дороговору оренди – до кінця 2022 року.

Керівник управління майном спільної власності Сергій Івах повідомив, що частину коштів від продажу планують спрямувати на облаштування іншого приміщення для лабораторного центру – на площі 700-річчя Львова, 2, яке перебуває у державній власності.

Керівниця Львівського обласного лабораторного центру, депутатка Львівської облради від «Слуги народу» Наталія Іванченко-Тімко розповіла, що в орендованих приміщеннях на вул. Городоцькій,2 розміщені діючі санітарно-гігієнічна та бактеріологічна референс-лабораторії.

З її слів, лабораторний центр не проти переїхати в нове приміщення, але потрібно близько 25 млн грн на його облаштування. Вона попросила, аби облрада виділила необхідні кошти.

Ініціатива продати приміщення лабораторій, не маючи коштів на облаштування нових, викликала критику депутатів з різних фракцій – «Свободи», «Самопомочі», НРУ, «Батьківщини». Депутатка від «Самопомочі» Інна Свистун запропонувала виключити приміщення лабораторій з переліку на приватизацію, однак безуспішно. Натомість голова облради Ірина Гримак наполягала, аби згадані приміщення на вул. Городоцькій,2 виставили на продаж. Таку ініціативу підтримали депутати «Європейської солідарності», «Голосу», «За майбутнє», частина УГП. Однак, у результаті рішення не пройшло, не зважаючи на дві спроби голосування.

Також на продаж з аукціону пропонували виставити колишні аптечні склади на вул. П’ясецького, 9, які керівники облради попереднього скликання пропонували списати, три нежитлові приміщення на проспекті Чорновола, 59 у Львові та низку приміщень у районах – зокрема, медичні склади в Буську на вул. Надсяння, 3 та в Городку на вул. Павлика, 1. Після невдалого голосування питання приватизації розглядатимуть на одному із наступних засідань ЛОР.