Львівська облрада продала вже три будівлі на території обласної лікарні

Львівська облрада продала ще два приміщення на території Львівської обласної клінічної лікарні загальною площею близько 650 м2 – центральний рентгенрадіо-фізкабінет та оранжерею. Аукціон відбувся на онлайн-платформі Prozorro.Продажі 1 грудня. Що цікаво, купити оранжерею зголосилася рекордна кількість учасників, через що її ціна зросла у 25 разів, порівняно зі стартовою. А центральний рентгенрадіо-фізкабінет придбав бізнес-партнер батька голови ЛОДА.

Зокрема, продано Центральний рентгенрадіо-фізкабінет, площею майже 400 м2 на вул.Чернігівській, 7. Це одноповерхова будівля з підвалом, яка, за оцінкою експертів, перебуває в незадовільному стані. Стартова ціна об’єкта приватизації становила 3,97 млн грн.

Будівлю центрального рентгенрадіо-фізкабінету придбав бізнес-партнер батька голови ЛОДА (фото ЛОР)

На аукціон зголосилися два учасники – ФОП Любомир Гнатишак та ТзОВ «ЕО ПІДБІРЦІ СОЛАР». У результатів перемогла «ЕО ПІДБІРЦІ СОЛАР», запропонувавши ціну трошки більше як 5 млн грн.

За даними YouControl, фірма-переможець зареєстрована у місті Хирів Старосамбірського району. Основним видом її діяльності є виробництво електроенергії. Власником компанії вказаний місцевий бізнесмен Андрій Загородник, пов’язаний бізнесовими зв’язками з Зіновієм Козицьким, батьком голови ЛОДА Максима Козицького.

Також продано оранжерею площею 250 м2 на вул. Некрасова, 6. За оцінкою експертів, будівля теж перебуває в незадовільному стані, однак в межах об’єкта є електроосвітлення, водогін, каналізація. Стартова ціна становила 397 тис. грн.

В останні роки оранжерея використовувалася як склад для списаного обладнання лікарні (фото ЛОР)

На аукціон з продажу цього об'єкта зголосилася рекордна кількість учасників – 21. У результаті ціна зросла у 25 разів від початкової. Перемогла ФОП Анна Ємельянова, запропонувавши 9,95 млн грн.

За даними YouControl, львів'янка Анна Ємельянова займається діяльністю у сфері права.

Рішення про приватизацію цих приміщень приймала наприкінці вересня цього року коаліція ЛОР попереднього скликання у складі БПП, «Батьківщини», НРУ та низки менших фракцій. При цьому опозиційні депутати наголошували на цінності не самих об'єктів, а землі, на яких вони розміщені. А це привабливі ділянки поблизу центру Львова.

Нагадаємо, Львівська облрада вже продала одне з приміщень на території обласної лікарні – столярну майстерню, що на вул. Некрасова, 6 поблизу центру Львова. Будівлю площею 236 м2 купила київська фармацевтична компанія «ЛІНК-МЕДИТАЛ» за 3 млн грн.