Лабораторії Львівського обласного лабораторного центру МОЗ розміщені на п'ятому поверсі будинку на вул. Городоцькій, 2 у центрі Львова, який є у комунальній власності обласної ради

Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко звернувся до керівництва Львівської облради з проханням не продавати у час пандемії коронавірусу приміщення на вул. Городоцькій, 2 у центрі Львова, де розміщені діючі лабораторії Львівського обласного лабораторного центру МОЗ.

Віктор Ляшко пояснив, що діючі санітарно-гігієнічна та бактеріологічна лабораторії, які розміщені на 470 м2 в будинку на вул. Городоцькій, 2, обладнані відповідно до усіх санітарних правил та вимог біобезпеки, там встановлено сучасне дороговартісне обладнання. Переїзд в інше приміщення призведе до руйнування частини обладнання, меблів та зупинки функціонування лабораторій.

«Просимо розглянути питання про відтермінування виставлення на продаж даного приміщення до завершення пандемії Covid-19, оскільки значна частина коштів спрямовується на боротьбу з Covid-19, закупівлю витратних матеріалів та обладнання для проведення лабораторної діагностики хворих. Переведення лабораторних підрозділів Центру у інші приміщення потребує часу та значних капіталовкладень, що в період пандемії створить значне додаткове навантаження на систему охорони здоров’я України», – йдеться в листі Віктора Ляшка на ім’я голови Львівської облради Ірини Гримак, який є у розпорядженні ZAXID.NET.

Лист головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка до голови Львівської облради Ірини Гримак (фото ZAXID.NET)

Львівська облрада розглядає можливість продажу цілого поверху (470 м2) в будинку на вул. Городоцькій, 2 у центрі Львова, де розміщені лабораторії Львівського обласного лабораторного центру МОЗ. Можливість такої приватизації обговорювали на сесії 13 квітня, однак не прийняли через зауваження депутатів. Ці приміщення лабораторний центр орендує в обласної ради з 2013 року, термін дії договору оренди – до кінця 2022 року. На їх приватизації, зокрема, наполягала голова Львівської облради Ірина Гримак.

Питання продажу комунального майна Львівська облрада розглядатиме повторно на одному із найближчих засідань. У п’ятницю, 23 квітня, перелік об’єктів на приватизацію мала визначати депутатська комісія з питань комунального майна, однак її засідання не відбулося.

Як пояснив ZAXID.NET голова комісії, депутат від «Європейської солідарності» Микола Седіло, у нього виникли термінові обставини особистого характеру, тому він запропонував депутатам перенести засідання. Члени комісії підтримали і проголосували за цю пропозицію.