Американський спецпосланець на зустрічі з Лукашенком

У суботу, 13 грудня, США ухвалили рішення про зняття санкцій з білоруського калію. Про це повідомив спецпредставник США щодо Білорусі Джон Коул після переговорів з білоруським диктатором Алєксандром Лукашенком, передає «Белта».

За словами Коула, санкції проти Білорусі будуть зніматися «за мірою нормалізації відносин» між державами. Першим кроком стало зняття санкцій з білоруських виробників калійних добрив.

«Відповідно до вказівок президента Трампа США знімають санкції з калію. Думаю, це дуже добрий хід з боку США для Білорусі. Ми їх знімаємо зараз», – заявив Коул.

Про зняття санкцій оголосили після переговорів з Алєксандром Лукашенком у Мінську.

Нагадаємо, США запровадили санкції проти калійних гігантів «Білоруськалій» та БКК у грудні 2021 року. Після початку російсько-української війни транзит білоруського калію до країн Європи став неможливим. На початку лютого 2022 року повністю зупинила транзит калію і Литва.

До запровадження санкцій Білорусь продавала щорічно 10–12 млн т калію, заробляючи близько 2,5 млрд доларів.

Нагадаємо, 11 вересня у Білорусі звільнили 52 політв’язнів, коли США офіційно зняли санкції з найбільшої білоруської авіакомпанії «Белавіа». Вже в листопаді в межах домовленостей зі Сполученими Штатами Лукашенко помилував 31 українця.