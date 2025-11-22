Лукашенко помилував двох католицьких священників

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко помилував 31 українця. Речниця Лукашенка Наталія Ейсмонт повідомила, що у суботу, 22 листопада, громадяни України повернуться додому.

За словами речниці, помилування відбулося у рамках досягнутих домовленостей між президентом США Дональдом Трампом і Лукашенком.

«У рамках досягнутих домовленостей між президентом США Дональдом Трампом і Олександром Лукашенком на прохання української сторони з метою створення умов для врегулювання збройного конфлікту в суміжній державі, президент помилував 31 громадянина України», – йдеться у повідомленні.

За словами Ейсмонт, помилувані українці нібито вчинили кримінальні злочини на території Білорусі.

Крім того, на прохання Папи Римського Льва XIV Лукашенко помилував двох католицьких священників – Анжі Юхневича та Генріха Хакалотовича, яких засудили за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів.

Доповнено о 13:00. Україна підтвердила повернення своїх громадян з Білорусі. 22 листопада додому повернулися жінки та чоловіки, які були затримані та засуджені до різних термінів ув’язнення – від 2 до 11 років. Вік наймолодшої звільненої українки – 18 років, найстаршому – 58 років.

«Сьогодні між Україною та Білоруссю відбувся захід з повернення цивільних осіб. У результаті успішних переговорів з білоруською стороною Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням президента України вдалося повернути в Україну 31 громадянина, які утримувалися на території Республіки Білорусь», – йдеться у дописі Головного управління розвідки України.

У ГУР додали, що серед звільнених цивільних громадян є хворі на тяжкі хвороби, зокрема на онкологію.

Нагадаємо, 11 вересня у Білорусі звільнили 52 політв’язнів, коли Америка офіційно зняла санкції з найбільшої білоруської авіакомпанії «Белавіа».