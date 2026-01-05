Юлія Мусаковська присвятила вірш екоциду на Херсонщині

Поетеса Юлія Мусаковська стала лауреаткою міжнародної літературної премії The Asian Prize for Poetry 2025 року. Її нагородили за вірш, який присвячений екологічній катастрофі підриву росіянами Каховської ГЕС на Херсонщині. Про це повідомили на сторінці премії.

Нагороду Юлія Мусаковська отримала за вірш Natural Disaster («Як тільки не називали»), з книги «Каміння і цвяхи», який описує екоцид на Херсонщині після підриву Каховської ГЕС. Поезію на англійську переклала Олена Дженнінґз.

«У світі, де поезія дає голос нашим найглибшим переживанням і стійкості, творчість Юлії глибоко нас зворушила. Її вірш, який з винятковою художньою майстерністю та емоційною глибиною передає складність нашого часу, справив сильне враження на наше журі», – зазначили члени журі.

За словами авторки, найважливішим є донести правду світу про екоцид на Херсонщині та пробудити небайдужість до катастрофи, яку спричинили росіяни на півдні України.

«Я вдячна журі премії за таку високу відзнаку. Найважливіше для мене те, що цей текст про екоцид на Херсонщині матиме можливість торкнутися читачів в іншій частині земної кулі, донести правду, пробудити небайдужість, обʼєднати навколо загальнолюдського. І відкрити нові двері й маршрути для української культури в найнагальніший для цього час», – прокоментувала Юлія Мусаковська.

Юлія Мусаковська – українська поетка, письменниця і перекладачка, авторка шести книжок поезії, серед яких «Каміння і цвяхи», «Бог свободи», «Чоловіки, жінки і діти», «Полювання на тишу», «Маски» та «На видих і на вдих». Народилася і мешкає у Львові.

Її книги неодноразово потрапляли до престижних українських та міжнародних премій. Зокрема, її книга «Бог свободи» потрапила в короткий список Премії Львова – Міста Літератури ЮНЕСКО та вийшла в ІІ тур конкурсу на здобуття Шевченківської премії (2024). Вірші Юлії Мусаковської перекладені понад 30 мовами та широко опубліковані в антологіях та журналах за кордоном.

До слова, міжнародна літературна премія The Asian Prize for Poetry, створена у 2022 році, не передбачає грошової винагороди, її мета – підсилити різноманітні поетичні голоси та сприяти міжнародному літературному діалогу. Цьогоріч темою конкурсу була «Земля», до списку увійшли також автори з Індонезії, Шрі-Ланки, Вʼєтнаму та Малайзії.