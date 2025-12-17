Праведницею року проголосили парамедикиню «Госпітальєрів» Ірину «Чеку» Цибух

У Варшавському Музеї історії польських євреїв POLIN відбулась церемонія, на якій проголосили лауреатів нагороди «Польського саду праведників». Цьогоріч Праведницею року проголосили парамедикиню «Госпітальєрів» Ірину «Чеку» Цибух. Про це першим повідомило Радіо Свобода.

У вівторок, 16 грудня, відбулась церемонія оголошення праведників «Польського саду праведників» 2025 року. Цьогоріч до переліку лауреатів увійшли парамедикиня Ірина Цибух, німецькі активісти руху опору «Біла троянда» Ганс і Софі Шолль та польський історик, публіцист єврейського походження Мар’ян Турський.

Лауреатів премії обирає Комітет Фонду «Сад праведників», до складу якого входять видатні діячі культури, науки та освіти, а також представники неурядових організацій. Щороку нагородження проходить у Європейський день пам’яті праведників. У Варшаві у Саду Праведників оголошують імена тих, хто протягом життя вчинив благородні вчинки, та висаджують дерева на їхню честь. Висаджені дерева символізують урятовані ними життя.

«Ірина Цибух – втілення культури свободи, що розвивалася в Україні протягом останньої чверті століття: на Майдані під час Помаранчевої революції 20 років тому та Революції Гідності 2013 року, в якій Ірина вже брала участь. Ці революції соціалізували та модернізували українську демократію, надавши українській політиці чітко проєвропейського характеру. Як студентка та журналістка, Ірина бачила необхідність долучитися до найскладніших викликів. Вона стверджувала, що національна пам'ять має бути відповідальністю не лише державних установ, а й громадян», – зазначив колишній посол Польщі в Україні Марек Зюлковський.

Варшавський сад – це перший Сад Праведників у Польщі та один із десятків Садів Праведників у світі. Фонд «Сад праведників» заснований у 2014 році на території колишнього Варшавського гетто, де під час Другої світової війни жорстоко знищили 400 тис. мешканців. Щороку фонд вшановує тих, хто в Європі та за її межами рятував життя інших або захищав людську свободу та гідність.

Ірина Цибух «Чека» народилася у Львові 1 червня 1998 року, закінчила школу №91 та навчалася у Львівській політехніці. З 2017 року працювала продюсеркою та менеджеркою реформи «Суспільного», мала освітні проєкти у школах Донецької та Луганської областей. З 2015 року Ірина Цибух відбула кілька ротацій на Донбасі як військова парамедикиня. У лютому 2022 року вона долучилася до добровольчого батальйону «Госпітальєри», який займається медичною евакуацією поранених військових.

Ірина Цибух загинула 29 травня 2024 року під час ротації на харківському напрямку. У лютому 2025 року парамедикині зі Львова Ірині Цибух посмертно присвоїли звання Героя України.