Ірині Цибух 1 червня мало виповнитись 26 років

У середу, 29 травня, на Харківському напрямку загинула журналістка «Суспільного», парамедикиня батальйону «Госпітальєри» 25-річна Ірина Цибух із позивним «Чека». Про це повідомили на Facebook-сторінці батальйону.

«Вчора під час ротації на Харківському напрямку не стало нашої Чеки – Госпітальєрки Ірини Цибух. За кілька днів до свого Дня Народження… У нас немає слів. Ніхто досі не вірить в те, що сталося. Це невимовний біль та неймовірна втрата не тільки для батальйону – для всієї України», – написали на сторінці батальйону.

Ірина Цибух народилась у Львові, закінчила Національний університет «Львівська політехніка». До початку повномасштабного вторгнення працювала продюсеркою та менеджеркою реформи «Суспільного», а також реалізовувала освітні проекти у віддалених селах Донецької та Луганської областей.

З 2015 року Ірина Цибух відбула кілька ротацій на Донбасі як військова парамедикиня, а у лютому 2022 року вона долучилась до добровольчого батальйону «Госпітальєри», який займається медичною евакуацією поранених військовослужбовців із гарячих точок фронту.

16 листопада 2023 року, до Дня телебачення, радіо та зв’язку президент України Володимир Зеленський особисто вручив Ірині Цибух орден «За заслуги».

1 червня 2024 року Ірині Цибух мало виповнитись 26 років.

Нещодавно Ірина Цибух була гостею програми Костянтина і Влади Ліберових «Станція Краматорськ».