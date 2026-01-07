Разом з керівником військовослужбовець Верховинського РТЦК жорстоко побив мобілізованого

Державне бюро розслідувань затримало військовослужбовця взводу охорони Верховинського РТЦК та СП, який спільно із керівництвом принижував і бив новобранців. Підозрюваного арештували без права внесення застави.

Як повідомили в ДБР у середу, 7 січня, після затримання у листопаді 2025 року керівника районного центру комплектування на Прикарпатті, до правоохоронців почали звертатися багато людей, які постраждали від дій групи працівників РТЦК.

«Вони застосували силу до чоловіка лише за те, що той відмовився проходити флюорографію. Офіцер та солдат вивели потерпілого на коридор, де один з них силою тримав потерпілого, а інший наніс щонайменше 5 ударів. Пізніше зняли з нього одяг та силоміць завели у кабінет рентгенографії. При цьому фігуранти не припинили бити потерпілого і застосували сльозогінний балончик, бризнувши йому в обличчя», – зазначили в Державному бюро розслідувань.

Потерпілий отримав тяжкі травми та потребував хірургічного видалення одного з органів.

Керівнику РТЦК та його підлеглому оголосили підозри за ч. 3 ст. 127 Кримінального кодексу України (катування, вчинене представником держави). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Суд арештував підозрюваних без права внесення застави.