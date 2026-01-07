На Кіровоградщині вихователька приковувала ланцюгом до ліжка 17-річну вихованку

На Кіровоградщині правоохоронці оголосили підозру матері-виховательці дитячого будинку сімейного типу. Жінка тримала на ланцюгу вихованку з інвалідністю. Про це у середу, 7 січня, повідомили у Нацполіції та прокуратурі Кіровоградської області.

Правоохоронці встановили, що протягом жовтня-листопада 2025 року жінка, яка виконувала обов’язки матері-виховательки у дитячому будинку сімейного типу, приковувала ланцюгами до ліжка 17-річну вихованку, яка з дитинства має I групу з інвалідності. Вказується, що постраждала дівчина має синдром Дауна й потребує постійного догляду й індивідуального підходу. Опікунка знала про потреби неповнолітньої, але замість допомоги вирішила позбавити дівчину можливості вільно пересуватися.

«З метою утримання дитини у приміщенні жінка надягала на її руку та ногу металеві ланцюги, з’єднані навісним замком, фактично прикувавши дівчину та позбавивши її можливості вільно пересуватися або самостійно залишати будинок. Крім цього, у нічний час підозрювана додатково обмежувала свободу неповнолітньої – дитину прив’язували до ліжка ременем із тканинного матеріалу, повністю унеможливлюючи будь-який рух», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Вихователька заявила, що приковувала дівчину ланцюгами, оскільки мала відлучатися на роботу й боялася, що вихованка втече. Жінці оголосили підозру у незаконному позбавленні волі неповнолітньої, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань (ч. 2 ст. 146 КК України). Підозрюваній загрожує до п’яти років ув’язнення.