Дитину продали на наступний день після її народження

У Миколаєві правоохоронці повідомили про підозру парі, яка намагалася продати власну новонароджену дитину. Вартість немовляти зловмисники оцінили у 10 тис. доларів, повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора у вівторок, 6 січня.

За даними слідства, це під час вагітності 21-річна жінка та її 38-річний співмешканець шукали людей, які готові придбати немовля після його народження. За дитину вони просили 10 тис. доларів.

«Під контролем правоохоронців відбулася зустріч із потенційною покупчинею, яка передала завдаток. 2 січня 2026 року, наступного дня після народження дитини, після фактичної передачі немовляти та отримання основної частини коштів підозрюваних затримали поблизу пологового будинку», – повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

За даними Офісу генпрокурора, обидвоє зловмисників раніше притягували до відповідальності за крадіжки та незаконним обігом наркотиків.

Правоохоронці кваліфікували дії пари як торгівлю людьми та відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 149 ККУ. Жінку та її співмешканця помістили під варту з альтернативою внесення застави: жінці у розмірі 332 тис. грн, чоловіку – 665 тис. грн.