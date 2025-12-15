Зловмисники продали іноземцям вісім немовлят

З Німеччини до України екстрадували жительку Харкова, яку підозрюють у торгівлі людьми під виглядом програм сурогатного материнства. Про це у понеділок, 15 грудня, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Правоохоронці викрили злочинну групу у серпні 2023 року. Тоді всім 12 учасникам, серед яких керівники та працівники медичних клінік у Києві й Харкові, менеджери, адміністратори та адвокат, оголосили підозри, однак затримати вдалося не всіх. Чотирьох підозрюваних оголосили у міжнародний розшук. 8 грудня 2025 року у пункті пропуску «Краківець» на Львівщині німецькі правоохоронці передали українським колегам одну з підозрюваних.

За даними слідчих, жінка працювала адміністраторкою медичної клініки та брала участь у вербуванні жінок, переважно жительок Харківщини. Жінок запевняли, що вони народжуватимуть дітей для подружніх пар. Вербувальники стверджували, що вони мають лише виносити та народити дитину.

«Насправді після народження дітей жінок змушували реєструвати новонароджених на своє ім’я та підписувати документи на їх вивезення за кордон. У разі відмови потерпілих шантажували та погрожували неповною виплатою обіцяної винагороди», – йдеться у повідомленні.

Прикриваючись програмами сурогатного материнства, зловмисники продавали новонароджених дітей іноземцям. Вартість такої послуги становила від 50 до 70 тис. євро за одну дитину. З цієї суми сурогатним матерям виплачували близько 12 тис. євро. Загалом злочинне угрупування незаконно перемістило за кордон вісім немовлят.