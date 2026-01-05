Зіткнулися автомобілі Renault Scenic та Volkswagen Passat

У неділю, 4 січня, на Львівщині у ДТП постраждали четверо людей, двоє з них – діти. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася о 16:30 на автодорозі Броди –Тернопіль, поблизу села Гаї. Водійка автомобіля Renault Scenic, 43-річна мешканка Бродів, не впоралася з керуванням та зіткнулася із зустрічним автомобілем Volkswagen Passat, під керуванням 46-річного мешканця Бродів.

В результаті ДТП тілесні ушкодження отримали чотири людини, двоє з них – діти, яким 17 та 11 років. Їх госпіталізували. Обставини події встановлюють.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.