Трамп запроваджував мита проти низки країн, послуговуючись законом про надзвичайні ситуації

У пʼятницю, 20 лютого, Верховний суд США визнав незаконними мита на імпорт товарів з інших країн, які президент країни Дональд Трамп запровадив за законом про надзвичайні ситуації національного масштабу. Про це повідомили Bloomberg, CNN та Reuters.

Суд дійшов висновку, що Дональд Трамп перевищив свої повноваження, використавши федеральний закон 1977 року про надзвичайні ситуації для запровадження тарифів на імпорт. Під мита потрапили десятки країн.

Трамп застосував Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, щоб запровадити мита нібито для реагування на торгівельний дефіцит США. Під мита, ухвалені за такою процедурою, потрапили товари з Китаю, Канади та Мексики – тоді Трамп аргументував їхнє запровадження боротьбою з контрабандою наркотику фентаніл.

Верховний суд США постановив, що тлумачення закону 1977 року адміністрацією Трампа порушує правовий принцип, за яким дії уряду, які мають велике економічне та політичне значення, були чітко санкціоновані Конгресом США. Так, додаткові податки і мита мав би встановлювати саме Конгрес, але Трамп обійшов цей принцип, застосувавши закон про надзвичайні ситуації. Зазначається, що Трамп став першим президентом в історії США, який використав цей закон для запровадження тарифів.

За даними Bloomberg, рішення Верховного суду «підірвало фірмову економічну політику Трампа та завдало йому найбільшої юридичної поразки з моменту повернення до Білого дому». Зазначається, що судді не розглядали питання про відшкодування імпортерам, але в разі його дозволу адміністрація Трампа може виплатити до 170 млрд доларів. Це понад половина від усіх доходів, які принесли тарифи Трампа.

У Білому домі заявили, що швидко замінять скасовані мита за допомогою інших правових інструментів. Втім, резервні варіанти мають більше обмежень чи є громіздкішими.

Зазначимо, лише наприкінці січня Трамп оголосив надзвичайний стан щодо Куби та увів додаткові мита проти країн, що постачають їй нафту. Процес впровадження мит передбачає перевірку постачальників нафти на Кубу Міністерством торгівлі та подальше формування рекомендацій Держсекретарем щодо митних ставок.