Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження надзвичайного стану щодо Куби, а також увів додаткові мита проти країн, що постачають їй нафту. Документ оприлюднили на сайті Білого дому в четвер, 29 січня.

В указі йдеться про те, уряд Куби «вжив надзвичайних заходів, які завдають шкоди Сполученим Штатам та загрожують їм».

«(Кубинський) Режим об’єднується з низкою ворожих країн, транснаціональних терористичних груп та зловмисними діячами, що вороже налаштовані до Сполучених Штатів, включаючи уряд Російської Федерації, Китайську Народну Республіку, уряд Ірану, ХАМАС та “Хезболлу”, а також надає їм підтримку», – ідеться в документі.

Зокрема, на Кубі розташована найбільша російська закордонна станція радіоелектронної розвідки, яка «намагається викрасти конфіденційну інформацію про національну безпеку Сполучених Штатів». Окрім цього, Куба «поглиблює співпрацю з КНР у сфері розвідки та оборони» та надає притулок терористичним групам, таким як «Хезболла» та ХАМАС.

«Кубинський комуністичний режим підтримує тероризм та дестабілізує регіон через міграцію та насильство. Комуністичний режим переслідує та катує своїх політичних опонентів; позбавляє кубинський народ свободи слова та преси; корупційно наживається на їхніх стражданнях; та вчиняє інші порушення прав людини», – підкреслив Трамп.

На підставі оголошеного надзвичайного стану Дональд Трамп анонсував запровадження мит на товари з країн, які прямо чи опосередковано продають або постачають нафту Кубі.

Процес впровадження мит передбачає перевірку постачальників нафти на Кубу Міністерством торгівлі та подальше формування рекомендацій Держсекретарем щодо митних ставок. Остаточне рішення про введення та розмір штрафних заходів ухвалює президент США.

